Yumaklı, Nevşehir'de konuştu

Nevşehir'de çeşitli programlara katılan Bakan Yumaklı, AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Yumaklı, buradaki konuşmasında, AK Parti'nin milletin gönlüne taht kurmuş bir siyasi hareket olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarılı şekilde kuruluşunun ikinci yüzyılına ilerlediğini ifade eden Yumaklı, "Türkiye, kendisine çok daha ileri hedefler belirlemiş bir ülkedir. Yani örnek alan değil, örnek olan bir ülke konumuna gelmiştir. Bugün bu birlikteliği, ilerlemeyi milletimizin nezdindeki bu itibarı hiçbir zaman için görmeyenler, görmek istemeyenler olacaktır elbette. Ancak bizim bunlardan hiçbir şekilde, zerre kadar çekincemiz yok. Çünkü biz biliyoruz ki AK Parti milletin partisidir." diye konuştu.

Yumaklı, AK Parti davasının, vatanın bölünmez bütünlüğünü ve istikbalini koruma ve buna sahip çıkma davası olduğunu, milletin de bu kutlu davayı karalamak isteyenlere prim vermeden son 20 yıldır teveccüh gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ve milli savaş uçağı üretilmesi yönünde verdiği talimatla, vatansever mühendislerin gece gündüz çalıştığını anlatan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Savaş uçağının ilk ve en önemli parçası ortaya konulduğunda bir kesim ‘kalorifer peteği’ diye dalga geçti. Bugün o ‘kalorifer peteği’ dedikleri ya da ‘bir çubuk var, vileda çubuğuna benziyor’ dedikleri şeylerin, dünya medyasında 'Türkiye bu işi başardı' sonucuyla nihayetlenmiş olması, bizim gururumuz, onların da utancı oldu. Milletimizin her alanda nasıl bir ilerleme kaydettiğini görmek istemeyecekler ve istememeye devam edecekler. Ancak üretimini de ihracatını da gelişmesini de katbekat arttıran, hızla büyüyen bir Türkiye var. Bu süreç aynı şekilde devam edecek."

- " Tarım ve gıda ürünleri ihracatını 35-40 milyar dolara çıkartacağız"

Yumaklı, daha sonra Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Sektör Paydaşları Toplantısı"na katıldı.

Güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini dile getiren Yumaklı, tarım alanındaki ihracatın artmaya devam edeceğini söyledi.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kurulma çalışmaları süren Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 1500 kişiye istihdam sağlanacağını da aktaran Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler sürdürülebilir ve kaliteli üretim istiyoruz. Kayıtlılık olsun istiyoruz ve bütün bunlardan elde edilen kazancın da sektöre yatırım olarak geri dönmesini istiyoruz. Son aylarda devrim niteliğindeki düzenlemelerimiz Resmi Gazete'de birbiri ardına yayımlanarak yürürlüğe giriyor. Bu aldığımız kararlardan bir tanesi de Kozaklı'daki jeotermal organize tarım bölgesidir. Bu yatırım tamamlandığında 1352 dekarda 46 sera ve 16 tarımsal sanayi tesisi kurulmasını sağlayacağız. Üretmiş olduğumuz ürünlerin daha katma değerli hale getirilmesiyle alakalı tarımsal sanayi konusunu biraz geride bırakıyoruz. Bunu öncelememiz gerekiyor. Üretilen ürünlerin yine sanayi tesislerinde işlenerek marka değeri kazanmasını önemsiyoruz. Bizler yaptığımız üretimle hem bu ülkenin ihtiyacını karşılayacağız hem de geçtiğimiz yıl 31 milyar dolar olan tarım ve gıda ürünleri ihracatını inşallah 35-40 milyar dolara çıkartmış olacağız."

Bakan Yumaklı, toplantı öncesinde, Doğa Tohumculuk Doku ve Kültür Laboratuvarı'nı ziyaret ederek, burada üretimi yapılan yerli patates tohumları ile ilgili bilgi aldı, ayrıca Ürgüp ilçesinde AK Parti Seçim Bürosu’nun açılış törenine katıldı.