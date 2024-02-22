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Selçuk Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır ile Konya’ya gelen Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Selçuk Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek uzay deneyimlerini anlattı. Program basına kapalı gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi mask
Selçuk Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi
Selçuk Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi
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 Ziyaret ve açılışların ardından Konya Sanayi Odası’nda 'Sanayiciler ile İstişare Toplantısı'na katılan Bakan Kacır, sanayicilerle bir araya geldi. Burada konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, sanayiciler olarak ortak sorunlarının insan kaynağı olduğuna dikkat çekti. Büyükeğen, "Üzülerek belirtmek isterim ki hepimizin ortak sorunu insan kaynağı. Fabrikalarımızda çalıştıracak, üretecek insan bulmakta zorlanıyoruz" dedi. İnsan kaynağının birçok boyutu olduğunu belirten Bakan Kacır ise şöyle dedi:

"Bu meselenin aslında çok boyutlu bir mesele olduğunun zannediyorum hepimiz farkındayız. Yani bir yandan bir kültürel dönüşüm boyutu var bu işin. Bir yandan da eğitim sistemimizle ilgili yönleri, yanları var. Şunu savunuyoruz bakanlık olarak. Mutlaka Türkiye'de mesleki eğitime özel sektörün öncülük etmesi lazım. Müfredatından tüm eğitim uygulamalarına kadar. Özel sektörün himayesinde mesleki eğitim çalışmalarının gerçekleşiyor olması lazım. Bunu yapabilecek mekanizmalar geçmişte kuruldu. Kurulan mekanizmalardan işler olanlarını ki bunların başında organize sanayi bölgelerinde kurulmuş meslek liseleri, meslek yüksekokulları gelmektedir. Daha iyi bir düzeye çıkarmak için daha fazla kaynak ayırmamız lazım. Önümüzdeki dönemde hem organize sanayi bölgelerimizin kaynaklarını hem bakanlığımızın kaynaklarını hem yatırım teşviklerle sektöre sunduğumuz özellikle büyük ölçekli firmalara sunduğumuz kaynakları bir ölçüde Türkiye'nin mesleki eğitimi için seferber etmeyi amaçlıyoruz. Bunu yapmazsak bugün yaşadığımız sorunlar önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Bunu yaparsak Allah'ın izniyle hızlı sonuç alacağız."

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22 Şub 2024 - 21:08 DHA Konya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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