Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından AŞTİ'nin yenilenmesine ve çatısına kurulan güneş panelleri sayesinde elde edilen enerjiyle ilgili bir video paylaştı.
Mansur Yavaş videoyu;
"Önce AŞTİ’yi şimdi de enerjisini yeniledik. AŞTİ çatısına kurduğumuz Güneş Enerji Santrali çalışmalarını tamamladık. Panellerimiz gün ışığını doğrudan elektriğe dönüştürecek ve AŞTİ’de enerji tüketiminin yaklaşık %50’si yenilenebilir enerji kaynağından karşılanacak" cümleleriyle paylaştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.