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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından AŞTİ'nin yenilenmesine ve çatısına kurulan güneş panelleri sayesinde elde edilen enerjiyle ilgili bir video paylaştı.

Mansur Yavaş videoyu;

"Önce AŞTİ’yi şimdi de enerjisini yeniledik. AŞTİ çatısına kurduğumuz Güneş Enerji Santrali çalışmalarını tamamladık. Panellerimiz gün ışığını doğrudan elektriğe dönüştürecek ve AŞTİ’de enerji tüketiminin yaklaşık %50’si yenilenebilir enerji kaynağından karşılanacak" cümleleriyle paylaştı.