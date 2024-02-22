Osmanlı Prensesi'nden Şevki Yılmaz'a cevap

Kendisinin isminin Hürrem Sultan'dan alındığı söylenen Sultan 2. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu olan Refia Roksan Kunter sosyal medya hesabı X'ten basın açıklaması yaparak Şevki Yılmaz'a cevap verdi.

Kunter; 17.02. 2024 tarihinde gerçekleşen düğün töreninde Mustafa Kemal Atatürk için sarfedilen sözlerin kendi ailesi tarafından tasvip edilmediğini, aynı görüşte kesinlikle olmadığını belirtti.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygısını ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Refia Roksan Kunter kimdir?

Erman ve Ayten Kunter'ın kızları, 10 Ağustos 1984 tarihinde doğdu. Roksan Kunter, II. Abdülhamid'in torununun torunu olup adını, torunu olduğu Hürrem Sultan'ın isimlerinden biri olan Roksalan'dan aldı.

Galatasaray'da 2 yıl boyunca ve Fransa'da bir yıl boyunca basketbol oynadı.

a Haber ve NTV kanallarında çalıştı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nda bir dönem halkla ilişkiler ve medya sorumlusu olarak görev aldı. 2017 yılında beIN SPORTS Türkiye'de işe başladı.

Fotoğraf: https://twitter.com/RoksanKunter