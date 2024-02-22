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Dedesini tabancayla bacağından vurdu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı dedesi Mehmet A.'yı (74) tabancayla bacağından vuran torunu Kadir Emre K. (17), tutuklandı.

Dedesini tabancayla bacağından vurdu mask
Dedesini tabancayla bacağından vurdu
Dedesini tabancayla bacağından vurdu
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Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Bayraklı ilçesi 2115 Sokak'ta meydana geldi. Kadir Emre K. ile dedesi Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Emre K., dedesi Mehmet A.'yı tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Kadir Emre K. ise polis tarafından yakalandı. Kadir Emre K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

OLAY KAMERADA

Mehmet A.'nın, tartıştığı torunu Kadir Emre K. tarafından tabancayla bacağından vurulduğu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen Kadir Emre K., tutuklandı.

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22 Şub 2024 - 18:43 DHA İzmir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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