"Dik duruyorum ama dikleşmiyorum"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefetin trajikomik hallerini görüyorsunuz değil mi? Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var. Ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Dün ittifak yapanlar, bugün birbirlerinin kuyusunu kazıyor, iç işlerine müdahale ediyorlar. Bizim yaptığımız eleştirilerin daha fazlasını kendileri söylüyor. Bunların ülkeye eser kazandırmak, millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok" dedi.

29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden Erdoğan, Denizli'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip, Özay Gönlüm'ün 'Asmam Çardaktan' türküsünden 'Asmam yıkıldı, suyu sıkıldı. Bugün koca kızı görmedim, canım sıkıldı' dizeleriyle sözlerini sürdürerek, "Denizli'ye gelip sizlerle kucaklaşmayınca bizim de canımız sıkılıyor" dedi. Erdoğan, 10 aylık hasretin ardından bugün Denizlilerle beraber olduğunu belirtip, 'Mayıs ayındaki seçimlerde Cumhur İttifakı'na; cumhurbaşkanlığında yüzde 44, milletvekilliğinde yüzde 45 oy oranıyla destek verdiniz. Ama bu oy oranlarının aramızdaki muhabbetin seviyesini yansıtmadığına inanıyorum. Denizli'de en az yüzde 50'nin üzerinde oy bekliyoruz. Buna var mıyız? İnşallah 31 Mart'ta bu hedefe ulaşacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Mesajlarımızı ulaştıramadığımız insanlarımız varsa bir yolunu bulup, mutlaka onlara ulaşacağız. Ülkemize dair hayal ve hedeflerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'na gönül verenler olarak CHP başta olmak üzere muhalefetten umudunu kesen insanlarımızı da muhabbetle bağrımıza basacağız. Daha fazla koşarak Denizli'de hak ettiğimiz yere mutlaka geleceğiz. Denizli'nin de ' Türkiye Yüzyılı' mücadelesinde bizi yalnız bırakmayacağı kanaatindeyim. Ülkemizi 21 yılda nasıl asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla buluşturduysak, inşallah 'Türkiye Yüzyılı'nın inşası da bize nasip olacak" dedi.

'SİYASETTEKİ TEK AMAÇLARI, ÇIKARLARINI KORUMAK'

Muhalefet partilerini de eleştiren Erdoğan, "Muhalefetin trajikomik hallerini görüyorsunuz değil mi? Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var. Ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Dün ittifak yapanlar, bugün birbirlerinin kuyusunu kazıyor, iç işlerine müdahale ediyorlar. Bizim yaptığımız eleştirilerin daha fazlasını kendileri söylüyor. Bunların ülkeye eser kazandırmak, millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Siyasetteki tek amaçları sadece çıkarlarını korumak, yoldaşlarını hançerlemek pahasına da olsa siyasi kariyer basamaklarını tırmanmaktan ibaret. Muhalefeti ise yapılan her işe takoz koymak olarak anlıyorlar. Doğru, yanlış bakmadan her işe karşı çıkanın hali yalancı çobana benzer. Bir süre sonra kimse ne dediğine bakmaz. CHP başta olmak üzere ülkemizdeki muhalefetin durumu tam da böyle. Kimsenin ne yaptığına aldırmadan sadece kendi işimize bakıyoruz. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" diye konuştu.

'TÜRKİYE HARİTASINI CUMHUR İTTİFAKI RENKLERİNE BOYAYIN'

Erdoğan, Türkiye'yi cumhuriyetin ilk asrının en iddialı kalkınma projesi 2023 hedefleriyle buluşturduklarını belirtip, şunları söyledi: "Ülkemizi cumhuriyetimizin ikinci asrının 'Türkiye Yüzyılı'na da biz kavuşturacağız. Bunun için yapmamız gereken birliğe, beraberliğe, kardeşliğe sahip çıkmaktır. Önümüzdeki seçimleri bu anlayışla şehirleri 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımların ilki olarak görüyoruz. Denizli'den öyle bir ses verin ki dünyanın dört bir yanındaki dostların yüreklerini ferahlık, düşmanlarımızın yüreklerini korku kaplasın. Denizli, 31 Mart'ta 'Türkiye Yüzyılı' şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Denizli ile Türkiye haritasını Cumhur İttifakı renkleriyle boyamaya var mıyız?"

'YERLİ ÜRETİMİN PAYINI YÜZDE 80'LER SEVİYESİNE ÇIKARDIK'

Resmi rakamlara göre 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda 75 bin kişinin bulunduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Denizli, bugün coşmuş gari. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun en önemli ayaklarından biri savunma, sanayide ve teknolojide ülkemizi dünyanın en üst seviyesine çıkarmak durumundayız. Karşılaştığımız pek çok engele rağmen, bu alanda kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Son 1 yılda hava, kara, deniz platformlarında onlarca projeyi resmen hizmete aldık. Göreve geldiğimizde yüzde 20 civarında olan yerli üretimin payını yüzde 80'ler seviyesine çıkardık. Terörle mücadelede silahların çoğunu yurt dışından temin eden ülke tablosuna son verdik. Artık her şey bizim. Kendimiz üretiyoruz. İhtiyacımız olan silahların tamamını kendi imkanlarımızla üretiyor bununla da yetinmiyoruz. Kendimiz üretip, dost ve kardeş ülkelere ihraç edebiliyoruz. Geçen sene 5,5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştirdik. Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden birisiyiz. Silah sistemlerinden radarlara kadar birçok teknolojiyi kullanıyoruz. İnsansız hava araçları İHA, SİHA, Akıncı, en son bizim çok önemli bir şey daha var; uzaya astronotumuzu gönderdik. 5'inci nesil savaş uçağımız Kaan ilk uçuşunu başarıyla icra etti. Yaklaşık 15 yıllık bir çabanın, gayretin örneği olan dünkü testle kritik bir eşiği daha aştı. 2028 yılı sonunda Kaan'ın hava kuvvetlerimize katılmasını planlıyoruz. Varsın 'Yapamazsınız, başaramazsınız' demeye devam etsinler. Ne derseniz deyin. Yaptık, gökle buluşturduk. Ne dediler? Kalorifer peteği, süpürge sapı. Kendi akıllarınca projelerimizle dalga geçtiler. Varsın birileri Türkiye'nin potansiyelini hafife alsın. Bunlara kesinlikle kulak asmayız. Ülkemizin başarılarından rahatsız olanların umutlarımızı kırmasına izin vermeyeceğiz. İman varsa, irade varsa, imkan da vardır. Buradan Kaan'ın ilk uçuşunu yapması sonrasında milletimizin sevincini paylaşan tüm siyasetçilere teşekkür ediyorum."

'DİK DURUYORUM AMA DİKLEŞMİYORUM'

Erdoğan, karşısında TEKNOFEST gençliğini gördüğünü belirtip, "Olur olmaz her konuda yorum yapan, her fırsatta insanları kutuplaştırmaya çalışan ancak dünkü tarihi başarımızla ilgili tek kelime etmeyen siyasetçileri milletimizin takdirine havale ediyorum. Basit bir görüntülü konuşmayı dahi yere göğe sığdıramayan bu eski politikacıların teknoloji harikası bir savunma projesi hakkında derin sessizliğe bürünmeleri ibret verici. Bunlar, Türkiye'de güya yıllarca siyaset yaptılar. Ülkenin ana muhalefet partisine genel başkan oldular ama muhalefet nasıl yapılır bir türlü öğrenemediler. Ankara'da bir apartman dairesi tutup, oradan siyaset yapıyorlar. Bunlar, milletle aynı yere bakmayı öğrenemediler. Aynı hissiyatı taşımıyorlar. Dik duruyorum ama dikleşmiyorum. Milletimle beraberim. Beraber yürüdük bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey, Denizli'yi hatırlatıyor" dedi.

'EKONOMİ BAŞTA OLMAK ÜZERE HER ALANDA HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ'

31 Mart akşamına kadar kapı kapı dolaşarak seçimlere hazırlanma sözü isteyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyon sadece bizim değil, Covid-19 salgını sonrasında tüm dünyanın baş başa kaldığı bir baş ağrısıdır. Bugün içinde 21 ambulansın, 2 bin 380 kolluk sivil yardımın bulunduğu gemimiz Mısır'a vardı. Daha nice görünmez insani yardımlarla mazlumlara sahip çıkıyoruz. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için çalışıyoruz. Depremin birinci yılında 5 depremzede şehri ziyaret ettik. 40 bine yakın deprem konutunu tamamlayarak hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. 15-20 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Amacımız, 200 bin konutu hak sahipleriyle buluşturmaktır. Diğer şehirlerimizi ihmal etmiyoruz, küresel ekonominin ve bölgemizin içinden geçtiği sancılı döneme rağmen devletimizin imkanlarını, milletimiz için seferber etmiş durumdayız. Çalışanları, emeklileri enflasyona ezdirmemek için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidisiniz. 2024 yılı için asgari ücretlilere enflasyon oranı üzerinde artışlar yaptık. Serzenişlere kulaklarımızı tıkamıyoruz. Bütçe sınırlarını zorlama pahasına vatandaşın taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. Enflasyonun hızla düşmeye başlamasıyla daha rahat nefes alacağız. Sabreden kimse zafere erer. Ekonomi başta olmak üzere her alanda hedeflerimize ulaşacağız."

'ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ'

"Sadece şu son 10 yılda yaşadıklarımız başka bir ülkenin başına gelse emin olun; şimdiye darmadağın olmuştu" diyen Erdoğan, "Denizlili kardeşlerimizle el ele, yürek yüreğe vererek 'Türkiye Yüzyılı' bayrağını zirveye çıkartacağız. 'Türkiye Yüzyılı' mücadelesini zaferle taçlandıracağız. Milletin karşısına yeni hedeflerle çıkarken birileri gibi boşa atıp, dolu tutmanın peşinde koşmuyoruz. Her sözün önce altyapısını kuruyor sonra sizlere beyan ediyoruz. Şehirlerimiz için kararlı olduğumuzu söylerken gücümüzü 21 yıllık hazırlıktan alıyoruz" dedi.

'DENİZLİ'YE 110 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE KAMU YATIRIMI'

Denizli'ye bugüne kadar 110 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı getirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Denizli'ye eğitimde 4 milyon 288 adet yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda 8 bin 104 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. 63 spor tesisi kazandırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 4,3 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta 38 tesisi hizmete aldık. Aralarında bin yataklı şehir hastanemizin de olduğu 4 sağlık tesisinin yapımına devam ediyoruz. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 495 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Honaz Akbaş Barajı'ndaki yatırımı içme suyu arıtma tesisinin bitmesiyle tamamladık. Denizli'mizin gelecek 50 yıldaki su ihtiyacını karşılayacak yatırımının hayırlı olmasını diliyorum. Kentsel dönüşümde şehrimize riskli yapı olarak belirlediğimiz 6 bin 75 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Daha önce hiç atık su arıtma tesisi bulunmayan ilimizde bugün 44 tesisle hizmet veriyoruz" açıklamalarında bulundu.

'DENİZLİ- AYDIN ARASINDAKİ ULAŞIM SÜRESİNİ 1 SAATE DÜŞÜRECEĞİZ'

Denizli'de 8 millet bahçesi projesinden 4'ünü tamamladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulaştırmada 65 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 512 kilometreye çıkardık. İnşası devam eden Aydın-Denizli Otoyolu'nu bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Bağlantı yolları ile 80 kilometrelik ilk etabını trafiğe açtık. Denizli-Aydın arasındaki ulaşım süresini 1 saate düşüreceğiz. Honaz Tüneli'yle birlikte 14 kilometre olarak tamamladık. Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşak projesi ile trafik yoğunluğu en aza indirdik. Demir yolu hattını tümüyle yeniledik. Ankara-İzmir hızlı tren projesi kapsamında yer alan Selçuk-Ortaklar yeni demir yolunun yapımına yakında başlıyoruz. Çardak Havalimanı'nı büyüttük. 18 baraj, iki içme suyu tesisi, 95 taşkın koruma tesisi, 13 gölet ve 10 bin hidroelektrik santral tesisi yaptık. Denizli'de 938 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Çiftçilere 37 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Çivril OSB, bir teknopark, 15 Ar-Ge merkezi ile 12 tasarım merkezi ayrıca 73 hektarlık alanda Sarayköy Organize Tarım Bölgesi'ni hayata geçirdik. İstihdamı desteklemek için işverenlere toplam 5,5 milyar lira tutarında prim desteği verdik. Enerjide 294 bin abonesi bulunan Denizli ve 15 ilçeye doğal gaz arzını verdik. İnşallah gerçek belediyecilik ile Denizli'ye daha çok eser kazandıracağız. İlçe belediye başkan adaylarını sizlere emanet ediyorum. Belediye başkan adaylarına sahip çıkıyor muyuz? Denizli, 31 martta gerçek belediyecilik ile yola devam diyor muyuz?" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile 19 ilçedeki başkan adayları anons edilerek sahneye davet edildi.

'ERDOĞAN'IN DENİZLİ'YE KIRKINCI GELİŞİ'

Erdoğan'ın gelişinden önce meydanda toplanan kalabalığa seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 yılda Denizli'ye 40'ıncı kez geldiğini belirtip, kentin Ege Bölgesi'nin parmakla gösterilen şehri olduğunu kaydetti.

'HEDEF, HER MAHALLENİN DOĞAL GAZA KAVUŞMASI'

AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, Denizli'de bugüne kadar hayal kabul edilen her işi birlikte başardıklarını dile getirip, "Kentimizde 1700 tane parkımız oldu. Tertemiz yeşil alanlarıyla herkesin kullanabileceği alanlar sunduk. Spor salonları, halı sahalar, yürüyüş yolları ile 19 ilçede birçok tesis inşa ettik. Eskiden su kesintileri vardı. Altyapı eskiydi. Baştan aşağı yeniledik. Bir tane içme suyu barajı yoktu. Suyla ilgili hizmetlere devam edeceğiz. Güneşten elektrik üretmek için sistem geliştirdik. Doğal gaz kullanımının artmasıyla hava kirliliği önlendi. Birkaç ilçe dışında her ilçenin merkezine doğal gaz getirdik. Hedefimiz, her mahallenin doğal gaza kavuşması. Ege'nin en büyük kongre merkezini inşa ettik" diye konuştu. Görev süresince çok sayıda köprülü kavşak yaptıklarını anlatan Zolan, akıllı ulaşım sistemiyle kent ulaşımını rahatlattıklarını belirtti.