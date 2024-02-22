3 kilo külçe altın ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 6-16 Şubat arasında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 7 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada birer kiloluk 3 külçe altın, 570 paket sigara, 5 cep telefonu, 1 elektrikli süpürge, 34 kilo 750 gram nargile tütünü, 126 şarj aleti ele geçirdi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.