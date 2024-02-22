3 kilo külçe altın ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 6-16 Şubat arasında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 7 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada birer kiloluk 3 külçe altın, 570 paket sigara, 5 cep telefonu, 1 elektrikli süpürge, 34 kilo 750 gram nargile tütünü, 126 şarj aleti ele geçirdi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.