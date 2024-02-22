"Sanayide Karbon Zirvesi" düzenlendi

Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş, programda, AB'nin yeşil mutabakat ile temel araçlardan birinin karbon düzenleme mekanizması olduğunu söyledi.
Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusundaki yeşil mutabakat politikasının tüm sektör ve ülkeler için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Altunbaş, bu çerçevede 2050 yılında karbonsuz ilk kıta olma hedefi politikalara ivme kazandırdığını aktardı.
Ankara Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Yücel Koçak da zirvede bu konudaki mevzuatın işleyişi, AB'nin sanayi karbonlarıyla ilgili çıkardığı mevzuatları, karbon ayak izinin hesaplanması gibi konuların görüşüleceğini belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.