Ankara'da 1000 Yıllık Hafıza sergisi

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten el sanatları eğitim merkezi müdürlüklerinde kursiyerler tarafından üretilen el yapımı ürünler, Ankara'daki bir alışveriş merkezinde sergilendi. Serginin açılışını Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ahmet Gümen yaptı. Gümen, el sanatlarının önemine vurgu yaparak, "Geleneksel el sanatları bir ülkenin, bir topluluğun kültürünü yansıtan milli değerlerden biridir. Unutulmaya yüz tutmuş, el sanatlarına ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Çünkü geleneksel el sanatlarımız bizlere atalarımızdan miras ve gelecek kuşaklara aktarmamız gereken bir beceri birikimidir. Bakanlığımıza bağlı olarak 6 ilde faaliyetlerini yürüten el sanatları eğitim merkezi müdürlüklerimiz çok önemli işlere imza atıyor. Kültürel mirasımız olan el sanatları ürünlerinin 6 ilde sınırlı kalmayıp tüm ülkemize tanıtılma çabalarını içtenlikle destekliyor, bu duyarlı çabaları çok önemli bulduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Bir toplumu kültürel ve sanatsal yönden tanıtalım yollarından biri de o topluma ait el sanatlarını ve ürünlerini doğru tanıtmaktır. İşte bu el emeği, göz nuru güzellikleri yaşadığımız dijital çağda da yaşatmak, korumak ve bir sonraki kuşağı özenle aktarmak gerekir. Bu nedenle biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için azimle, kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen sergide, Kastamonu, Mersin, Sivas, Elazığ, Düzce ve Bilecik illerinden gelen çeşitli el sanatı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide stantları gezen vatandaşlar; dikiş nakış, dokuma, seramik, kil işçiliği, ahşap oymacılığı, bakır işlemeciliği, cam süslemeden yapılan eserlere büyük ilgi gösterdi. Sergi, 25 Şubat 2024 tarihine kadar gezilebilecek.