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Depremde ailesini kaybeden çocuklar, dedelerine kavuştu

Suriye'deki iç savaştan 2014 yılında Türkiye’ye gelip Kahramanmaraş’ta yaşamaya başlayan, 6 Şubat depremlerinde Ebrar Sitesi'nde anne, baba ve 1 aylık bebekleri hayatını kaybeden Babelli ailesinin, enkazdan sağ çıkarılan 3 çocuğu, Türk ve Suriye Arap Kızılayı iş birliğiyle Halep’te yaşayan dedeleriyle buluştu.

Depremde ailesini kaybeden çocuklar, dedelerine kavuştu mask
Depremde ailesini kaybeden çocuklar, dedelerine kavuştu
Depremde ailesini kaybeden çocuklar, dedelerine kavuştu
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Kahramanmaraş'ta, geçen yıl 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi'nde, 2014'te Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen Babelli ailesinden anne Rahaf, baba Samer Babelli ile 1 aylık bebekleri öldü. Aileden geriye, çocukları Mese (11), Muhammed (13) ve Lucayn (3) kaldı. Türk Kızılay, çocukları, Halep'te yaşayan dedeleri Mohammed Naser Babelli ile buluşturmak için harekete geçti. Çocuklar, Suriye Arap Kızılayı ile yapılan ortak çalışmayla dedeleriyle buluşturuldu. Babelli, torunlarını Hatay'ın Yayladağı Sınır Kapısı'ndan teslim aldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Duygusal anların yaşandığı kavuşmada gözyaşlarına hakim olamayan dede Mohammed Naser Babelli, torunlarına sarıldı. Babelli, buradaki konuşmasında, "Duygularımı şu an anlatamıyorum, depremden sonra ilk defa torunlarımı gördüm. Türk ve Suriye Kızılayı'na böyle koordineli çalışıp torunlarımı bana ulaştırdıkları için teşekkür ederim. Hem Türk hem Suriye Kızılayı deprem sonrası bizi kavuşturmak için emek vermişti. En sonunda ben torunlarıma, onlar dedelerine kavuştu. Depremde anne ve babalarıyla dayıları da vefat etmişti. Muhammed ve Mese, enkazdan birkaç gün sonra sağ çıktılar, çok şükür" dedi. Türk Kızılay adına konuşan Kızılay Derneği Aile Biriminin Yeniden Tesisi Birim Yöneticisi Anusha Zubairy ise "Bu ailemizin aile birleşim talebi Suriye Arap Kızılayı tarafından bize iletildi. Çocuklarımız depremde anne, baba ve 1 aylık bebeği kaybediyor. Dede Halep'te yaşıyor. Suriye Arap Kızılayı ile birlikte süreci yönettik. Çocuklara vasi atanması gerekiyordu. Gaziantep Göç İdaresi Müdürlüğü onayının ardından, Hatay Valiliği ve Sınır Amirliği koordinasyonunda vakayı tamamlamış olduk" diye konuştu.

Sınır kapısındaki işlemlerin ardından Babelli ailesinin çocukları, dede Mohammed Naser Babelli'ye teslim edildi.

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22 Şub 2024 - 17:09 DHA Hatay- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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