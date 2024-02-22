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BASELECTED seçkisi Trendyol Sanat’ta

Trendyol Sanat, bu ay BASE iş birliğiyle farklı disiplinlerden 7 genç ve yetenekli sanatçının işlerini BASELECTED seçkisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Sanatseverler, geleneksel Türk sanatlarından heykele uzanan geniş yelpazede özgün ve ilham veren işleri Trendyol Sanat üzerinden kolaylıkla satın alabilecekler.

BASELECTED seçkisi Trendyol Sanat’ta mask
BASELECTED seçkisi Trendyol Sanat’ta
BASELECTED seçkisi Trendyol Sanat’ta
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BASELECTED, Türkiye’nin yeni mezun genç sanatçı adaylarını aynı çatı altında bir araya getiren BASE’in ilk 7 edisyonunda yer almış 7 sanatçının güncel üretimlerinden bir seçki sunuyor. Bu seçki, aynı zamanda sanat üretiminde sürekliliğin, motivasyonun, direncin, kararlılığın ve üretim arzusunun bir göstergesi.

Trendyol Sanat, farklı disiplinlerde üretimlerine devam eden BASE sanatçıları Emre Evcimen, Fatma Tuzluca, Funda Yalçın, Meslina Tut , Mustafa Mutlu , Seda Boy ve Veysel Daşçı’nın eserlerini BASELECTED seçkisinde sanatseverlerle buluşturuyor. Seçkide; geleneksel Türk sanatları, resim, seramik, dijital baskı, heykel ve nakış gibi farklı disiplinlerden eserler yer alıyor.

Sanatçılar için eserlerini sergileyebilecekleri yeni bir alan yaratan Trendyol, sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedilebilmelerine, eserleri yakından inceleyebilmelerine imkân tanıyor. Trendyol Sanat ile 150’den fazla sanatçının bine yakın eserine Trendyol mobil uygulamasından ve ve internet sitesinden ulaşılabiliyor. Trendyol Sanat, sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapıyor.

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22 Şub 2024 - 17:06 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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