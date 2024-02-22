BASELECTED seçkisi Trendyol Sanat’ta

BASELECTED, Türkiye’nin yeni mezun genç sanatçı adaylarını aynı çatı altında bir araya getiren BASE’in ilk 7 edisyonunda yer almış 7 sanatçının güncel üretimlerinden bir seçki sunuyor. Bu seçki, aynı zamanda sanat üretiminde sürekliliğin, motivasyonun, direncin, kararlılığın ve üretim arzusunun bir göstergesi.
Trendyol Sanat, farklı disiplinlerde üretimlerine devam eden BASE sanatçıları Emre Evcimen, Fatma Tuzluca, Funda Yalçın, Meslina Tut , Mustafa Mutlu , Seda Boy ve Veysel Daşçı’nın eserlerini BASELECTED seçkisinde sanatseverlerle buluşturuyor. Seçkide; geleneksel Türk sanatları, resim, seramik, dijital baskı, heykel ve nakış gibi farklı disiplinlerden eserler yer alıyor.
Sanatçılar için eserlerini sergileyebilecekleri yeni bir alan yaratan Trendyol, sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedilebilmelerine, eserleri yakından inceleyebilmelerine imkân tanıyor. Trendyol Sanat ile 150’den fazla sanatçının bine yakın eserine Trendyol mobil uygulamasından ve ve internet sitesinden ulaşılabiliyor. Trendyol Sanat, sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.