İzmit'te 3 katlı binada yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Güneyli Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyüp, tüm daireyi sardı. Bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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# Yangın, 3 katlı binada, ile
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.