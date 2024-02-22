22 Şub 2024 - 16:31- Asayiş G:

İzmit'te 3 katlı binada yangın

İzmit'te 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Çatı katı, kullanılamaz hale geldi.

İzmit'te 3 katlı binada yangın
İzmit'te 3 katlı binada yangın
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Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Güneyli Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyüp, tüm daireyi sardı. Bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

# Yangın, 3 katlı binada, ile

22 Şub 2024 - 16:31 DHA Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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