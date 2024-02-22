İzmit'te 3 katlı binada yangın

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Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Güneyli Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyüp, tüm daireyi sardı. Bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.