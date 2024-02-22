Başkent'te sanat adına bir şey kalmadı

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Başkent'te sanat adına da bir şey kalmadı. 100'üncü yılda Ankara'da kalıcı bir tane eser yoktur" dedi.

Turgut Altınok, seçim çalışmaları çerçevesinde Keçiören ilçesinde bulunan Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen 'Osmanlı Bezemeleri; Ustaların Elinden Lalezar Sergisi'ne katıldı. Altınok, devletlerin ve milletlerin büyüklüğünü gösteren unsurlardan birinin sanat olduğunu ifade ederek, "Sanat ruhu besler, şehri besler. Sanat ve kültür, milletlerin büyüklüğünü gösterir. Dolayısıyla çok engin, zengin, derin bir milletin evlatlarıyız. Öyle zengin bir tarihi olan milletiz. Ankara'mız da öyledir. Atatürk demiştir ki; 'Ben Ankara'yı tarihinden ve kültüründen dolayı başkent ilan ettim.' Ankara'daki değerleri gün yüzüne çok fazla çıkaramadık. Bunu gün yüzüne çıkaracağız" diye konuştu.

'100'ÜNCÜ YILDA BİR TANE KALICI ESER YOK'

Altındağ ilçesinde yer alan Hıdırlıktepe Rekreasyon Alanı'nda çalışmaların tamamlanmadığını belirten Altınok, "Maalesef Hıdırlıktepe'de, davalar ve kamulaştırmalar bitmiş; ama orada bir vinç var ki hala duruyor. Dolayısıyla ecdadımız bize eser bırakmış, biz de bizden sonrakilere eserler bırakmalıyız. Her alanda sanat ve kültürümüzü değerlendirmeli ve korumalıyız. Sanatçılarımıza da imkan vermeliyiz. Ankara'mızda sanat sokağı maalesef yok. Başkent'te sanat adına da bir şey kalmadı. 100'üncü yılda Ankara'da bir tane kalıcı eser yoktur. İnşallah Atatürk Cumhuriyet Kulemizi açacağız. Peki Ankara Büyükşehir Belediyesi ne yaptı? Bu bizim için büyük bir ayıptır" ifadelerini kullandı.

'YENİDEN KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ YAPACAĞIZ'

Ankara'da, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel eserler yapılması gerektiğini söyleyen Altınok, "5 yılda ne kültür merkezi, ne tiyatro yapılmamıştır. İnşallah Ankara'mızı yeniden kültür ve sanatın başkenti yapacağız. Atatürk Cumhuriyet Kule'mizde uluslararası sergi salonumuz var. Kulenin 20'nci metresindeki sanat galerimizi Ankara'mıza kazandıracağız" dedi.