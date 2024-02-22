Ünlü futbolcuya hapis cezası

Beril SÖNMEZ

İspanya'da devam eden bir davada eski Brezilyalı futbolcu Daniel Alves, 2022 yılında bir gece kulübünde genç bir kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. Mahkeme, Alves'e 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Barselona Bölge Mahkemesi bugün Brezilyalı futbolcu Daniel Alves'i cinsel saldırı suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Alves’in hapis cezasının tamamlanmasından sonra uygulanacak olan 5 yıllık denetimli serbestlik ve 9 yıl 6 ay süreyle mağdurun evine veya işyerine 1000 metre yaklaşmama ile her ne şekilde olursa olsun onunla iletişim kurmama cezası verdi. Alves ayrıca mağdura 150 bin Euro tazminat ödeyecek.

Mahkeme, “Sanığın şikayetçiyi (mağduru) aniden yakaladığını, yere fırlattığını ve hareket etmesini engelleyerek, şikayetçi hayır demesine rağmen ve ayrılmak istediğini söylemesine rağmen” cinsel saldırı suçunun işlendiğinin kanıtlandığını ifade etti.

"YAKINLAŞMA CİNSEL SALDIRIYA AÇIK ÇEK VERMEZ"

Mahkeme kararda ayrıca “Ne şikayetçinin imalı bir şekilde dans etmesi, ne kalçalarını sanığa yaklaştırması, ne de sanığı kucaklayabilmesi, daha sonra meydana gelebilecek her şeye rıza gösterdiğini düşünmemize yol açamaz. Bu tutumlar ve hatta imaların varlığı, daha sonraki herhangi bir istismar veya saldırganlığa açık çek vermez” ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki eski futbolcu kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda forma giydi. Meksika ekibi UNAM'da forma giyen Alves'in tutuklanmasının ardından sözleşmesi feshedilmişti.