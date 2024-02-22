3 kilo uyuşturucuyu 'Dem' ile 'Etil' buldu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barış Siger'in Siirt'ten getireceği uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin evine 20 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Dem ve Etil adlı narkotik köpekleriyle de arama yapılan operasyonda 3 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Barış Siger, tutuklandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.