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Fenerbahçe Kasımpaşa maçına odaklandı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27'nci haftasında 24 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçına odaklandı mask
Fenerbahçe Kasımpaşa maçına odaklandı
Fenerbahçe Kasımpaşa maçına odaklandı
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Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

# Fenerbahçe, Süper Lig

22 Şub 2024 - 15:41 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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