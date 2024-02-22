- Asayiş

Sarıyer'de trafik kazası: 2 yaralı

Sarıyer'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol kapandığı için karşı şeritten gitmek isteyen İETT otobüsü başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Peş peşe meydana gelen kazalar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Yaralıların ve kazalı araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Sarıyer'de trafik kazası: 2 yaralı
Sarıyer'de trafik kazası: 2 yaralı
+14
Video için play'e tıklayın

Sarıyer'de saat 11:15 sıralarında Katar Caddesi'nden İstinye sahil istikametine ilerleyen otomobilin sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına koşan yan taraftaki inşaat işçileri, yağ dökülen yolda başka bir kaza yaşanmaması için tedbir aldı. Kapanan yol nedeniyle karşı şerit gidiş geliş olarak kullanılmaya başlandı. Yolun kapanması nedeniyle karşı şeride geçmeye çalışan İETT otobüsü başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, yoğun trafik oluştu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

# Sarıyer'de trafik kazası:, Yaralı, Otomobil, bir, için, ilk, Sağlık, olay

22 Şub 2024 - 15:29 DHA İstanbul/ Sariyer- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL