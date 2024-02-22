22 Şub 2024 - 15:28 - Gündem

Anayasa Mahkemesi’nden Can Atalay kararı

CHP ve Can Atalay'ın avukatlarının Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde sayılmasına yönelik başvuru sonuçlandı. AYM, her iki başvuruda da "karar verilmesine yer olmadığına" karar verdi