Gaziantep'te inşaat iskelesi çöktü

Olay, öğle saatlerinde Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bina inşaatında, işçilerin çalıştığı sırada iskele bir anda çöktü. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İskele altında kalan Muhammed Musab ile 2 işçi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Musab, kurtarılamadı. Cenaze adli tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.