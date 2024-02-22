- Gündem

Gaziantep'te inşaat iskelesi çöktü

Gaziantep'te çöken inşaat iskelesinin altından kalan işçilerden Suriye uyruklu Muhammed Musab (28) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te inşaat iskelesi çöktü mask
Gaziantep'te inşaat iskelesi çöktü
Gaziantep'te inşaat iskelesi çöktü
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, öğle saatlerinde Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bina inşaatında, işçilerin çalıştığı sırada iskele bir anda çöktü. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İskele altında kalan Muhammed Musab ile 2 işçi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Musab, kurtarılamadı. Cenaze adli tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# inşaat iskelesi çöktü, Yaralı, ölü, bir, ile, olay, ilgili, Cenaze

22 Şub 2024 - 14:05 DHA Gaziantep- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL