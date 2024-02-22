Ankara Kulübü'ne "Mimar Kerem Türker Ödülü"

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Ankara Kulübü'ne değer görülen 2024 yılı “Başkent Ankara” temalı Mimar Kerem Türker Ödülü'nü, vakfın kurucusu Engin Türker'in elinden aldı. Özaslan, bu ödülün Ankara Kulübü ve kendileri için son derece anlamlı ve değerli olduğunu belirtti

Mimar Kerem Türker Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Engin Türker'in elinden, Ankara Kulübü adına ödülü alan Genel Başkan Dr. Metin Özaslan, konuşmasında şunları dile getirdi: Önemli ve anlamlı bir ödül verilmesinin Ankara Kulübü ve kendileri açısından çok değerli olduğunu belirterek, "Böylesine önemli, emekli diplomat Engin Türker ve eşi Lale Türker'in (merhume) erken yaşta yitirdiği oğlu Mimar Kerem Türker adına kurduğu duygu dolu bir vakıftan, bilim, kültür, sanat, estetik gibi alanlara ilişkin çalışmaların yer aldığı bir vakıftan, Cumhuriyetimizin kuruluşunun ve Başkent Ankara'mızın 100. yıl anısına ödüle layık görülmekten ve bu ödülü duayen devlet adamı ve siyasetçi Murat Karayalçın'ın da aralarında bulunduğu Ankara'nın çok değerli isimlerinin, Ankara sevdalılarının huzurunda almaktan dolayı onur ve gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. Vakfımıza, böylesine anlamlı ödüle layık görülmemizden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Özaslan konuşmasında; Ankara Kulübü Derneğinin 1925 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Seymenlik Geleneğini ve 27 Aralık Ruhunu yaşatın" direktifiyle kurulan Cumhuriyetin ilk derneği olduğunu vurgulayarak, "Ankaralılar için, Ankara Kulübü için, Seymenler ve Bacıerenler için 3 temel değer vardır. Bu değerler; Büyük Atatürk, Cumhuriyetimiz ve Başkent Ankara'dır ve bunlar sarsılmaz niteliklere sahip en yüce değerlerimizdir. Bu üçlü birbirinden ayrılmaz bir bütündür." ifadelerini kullandı.