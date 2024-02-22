- Yaşam

'Arkadaşını Davet Et' kampanyası başladı

Yemeksepeti, 'Arkadaşını Davet Et' isimli kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında mevcut kullanıcılar, yakınlarıyla deneyimlerini paylaşıp indirimli kupon kazanarak sipariş verebilecek.

'Arkadaşını Davet Et' kampanyası başladı mask
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Arkadaşını Davet Et kampanyasında mevcut kullanıcılar, gönderdikleri davetlerle Yemeksepeti'ne üye olarak sipariş veren her yeni kullanıcı için 120 TL, toplamda 1.200 TL değerinde kupon elde ediyor. Kullanıcılar bu kuponları Yemeksepeti üzerinden yemek, market ve mahalle alışverişlerinde kullanabiliyor. Yeni üye olanlar ise ilk 200 TL ve üzeri siparişlerinde 100 TL indirim kuponu elde ediyor.

Mevcut kullanıcıları, özel davet linkleri veya QR kodlarını kullanarak, daha önce platformdan sipariş vermemiş arkadaşlarını Yemeksepeti'ne davet edebiliyor. Bu kullanıcılar, davet üzerinden kayıt olup ilk siparişlerini verdiklerinde, hem davet eden kişi hem de yeni üye otomatik olarak indirim kuponuna hak kazanıyor. Bu kuponlar, belirlenen minimum sipariş değeri karşılandığında 15 gün içerisinde kullanılabiliyor. Sınırsız sayıda davet gönderme hakkı sunan bu kampanyada her kullanıcı en fazla 10 defa kupon kazanabiliyor.

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22 Şub 2024 - 13:51 - Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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