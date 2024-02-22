AŞTİ'ye çevre dostu elektrik

Panellerin gün ışığını doğrudan elektriğe dönüştüreceği ve AŞTİ'de enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 50’sini karşılayacağı bildirildi

ABB'den yapılan açıklamaya göre, AŞTİ çatısına kurulan Güneş Enerji Santrali'nin (GES) çalışmaları tamamlandı.

Panellerin gün ışığını doğrudan elektriğe dönüştüreceği ve AŞTİ'deki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacağı belirtildi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, çalışmayla ilgili, "Önce AŞTİ'yi şimdi de enerjisini yeniledik. AŞTİ çatısına kurduğumuz güneş enerji santrali çalışmalarını tamamladık. Panellerimiz gün ışığını doğrudan elektriğe dönüştürecek ve AŞTİ'de enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 50’si yenilenebilir enerji kaynağından karşılanacak." ifadelerini kullandı.