- Asayiş

"Sibergöz-22" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında Kayseri merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-22" operasyonunda 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"Sibergöz-22" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı mask

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en hassas oldukları konuların başında çocukları korumak geldiğini belirterek, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında️." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında, çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik, Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği bilgisini verdi.

"Telegram" mesajlaşma uygulaması üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanallarıyla ödemelerin yapılıp, görüntülerin satın alındığının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 15 şüphelinin yakalandığını, çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

# Ali Yerlikaya, çocuk müstehcenliği, Sibergöz-22, ile, emniyet, etti, olduğu, Ankara, çocuk, istanbul, sosyal

22 Şub 2024 - 13:40 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL