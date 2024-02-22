Samsung, yeni akıllı bilekliğini piyasaya sürdü

Samsung Galaxy Fit 3'e "Düşme Algılama" ve "Acil SOS" gibi yeni güvenlik özellikleri eklendi; böylece, beklenmedik bir düşüş tespit edildiğinde zamanında tıbbi yardım alınması sağlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, sağlık takibi yapan gelişmiş teknolojileri daha fazla kullanıcıyla buluşturma hedefiyle, herkesin kendini olabildiği en iyi şekilde hissetmesini ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesini destekleyen yeni fitness takip cihazı Galaxy Fit3'ü müşterilerin beğenisine sundu. Galaxy Fit3, günlük egzersizlerden huzurlu uykuya kadar birçok alanda, kullanıcıların sağlık verilerini günün her saati doğrudan bileklerinden takip etmesini sağlıyor.

Samsung'un en yeni giyilebilir cihazı Galaxy Fit3, önceki modele göre yüzde 45 daha geniş 1,6 inç ekrana sahip. Hafif, şık ve konforlu Galaxy Fit3, günün her saati rahatça kullanılabiliyor. 13 güne kadar dayanabilen uzun pil ömrü sayesinde kullanıcılar, Galaxy Fit3'ü günlük yaşamlarına kolayca dahil edebiliyor. 100'den fazla ön ayar arasından favori saat yüzü seçilebiliyor veya kullanıcı kendi fotoğraflarını arka plan olarak ayarlayarak ekranını kişiselleştirip ürünü daha şık hale getirebiliyor. Müşteriler, giyimleriyle ve günlük rutinleriyle eşleştirmek için küçük bir dokunuşla kordonları zahmetsizce değiştirebiliyor.

- Sağlık bilgileri gece gündüz takip edilebiliyor

Samsung, her zaman daha sağlıklı olmak için uykuya öncelik veriyor. Gelişmiş uyku takip araçlarıyla kullanıcıların kendi uyku düzenlerini anlamasını ve daha sağlıklı uyku alışkanlıkları oluşturmasını destekliyor. Galaxy Fit3 ise şirketin bu anlayışını yansıtıyor. Kullanıcılar, uyku düzenlerini takip etmek, horlamalarını tespit etmek ve daha ayrıntılı ölçümlerle kandaki oksijen seviyelerini izlemek için Galaxy Fit3'ü gece boyunca rahatça takabiliyor.

Galaxy Fit3, bireysel uyku düzeni verilerine dayanarak, kullanıcıların uykularını daha sezgisel anlamasına yardımcı olan ve bu konuda olumlu değişiklikler yapmasını sağlayacak değerli bilgiler veren kişiselleştirilmiş "Uyku Koçluğu10" hizmeti de sunuyor.

Galaxy Fit3, gün boyunca kullanıcıların günlük aktivitelerini takip etmesini sağlıyor. Kullanıcılar, her zaman ve her yerde 100'den fazla egzersiz türünde kaydedilebilen kendi egzersiz kayıtlarına kolayca ulaşarak, hedefleri yönünde motivasyonlarını koruyabiliyor. 5 ATM basınca, IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanabilen Galaxy Fit3 ile kullanıcılar, çeşitli ortamlarda açık hava etkinliklerinin de tadını çıkarabiliyor. Galaxy Fit3, kalp atış hızı ve stres seviyesi de içeren sağlık ölçümleri sunarak kullanıcılara genel sağlıkları hakkında daha detaylı bilgiler sağlıyor.

- Galaxy ekosisteminde güvende ve bağlantıda kalın

Hayat kurtarıcı bir özellik olarak, Galaxy Fit3'e "Düşme Algılama" ve "Acil SOS" gibi yeni güvenlik yetenekleri eklendi. Olağandışı bir düşme tespit edildiğinde, zamanında tıbbi destek alınması için, Galaxy Fit3 kullanıcılarına hemen acil servisleri arama imkanı sunuluyor. Kullanıcılar acil bir durumda, yandaki düğmeye beş kez basarak anında SOS mesajı gönderebiliyor.

Galaxy Fit3 kullanıcıları, gelişmiş giyilebilir teknoloji deneyimleri yaşamak için bağlantılı Samsung Galaxy ekosistemindeki bir dizi özelliğe de erişebiliyor. Kullanıcılar bileklerindeki ürünü bir uzaktan kumanda olarak kullanabiliyor. Bu özellik, sadece "Camera Remote" ile akıllı telefon kameralarından fotoğraf çekmek ve fotoğraf için geri sayım ayarlamak için değil, aynı zamanda bağlı cihazlardaki medya içeriklerini oynatmak ve kontrol etmek için de kullanılabiliyor.

Kusursuz bir deneyim yaşamak için, kullanıcılar rahatsız edilmek istemediklerinde veya yatmaya hazırlandıklarında, akıllı telefonlarındaki modları eşleştirdikleri Galaxy Fit3'leri ile otomatik olarak senkronize edebiliyor. Akıllı telefonlarını kaybeden kullanıcılar, Galaxy Fit3'teki detaylı bilgileri bir bakışta görebiliyor. Müşteriler, "Telefonumu Bul" özelliği ile kolayca telefonlarını bulabiliyor; bu özellik tersi durumlarda da kullanılabiliyor.

Galaxy Fit3, 23 Şubat'tan itibaren koyu gri, gümüş ve pembeden oluşan üç renk seçeneğiyle belirli pazarlarda satışa sunulacak.