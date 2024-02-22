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"Gazze’de güvenli yer yok"

Filistin’de görev yapan Birleşmiş Milletler kurumu UNRWA’nın Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’deki problemleri sıralayarak “Bunları daha kaç kez hatırlatmamız gerekiyor” dedi.

"Gazze’de güvenli yer yok" mask
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Beril SÖNMEZ

Lazzarini bugünkü açıklamasında “Bunları daha kaç kez hatırlatmamız gerekiyor; Gazze'de güvenli bir yer yok. Hastalıklar yaygın. Kıtlık yaklaşıyor. Su yok denecek kadar az. Gıda üretimi durma noktasına geldi. Hastaneler savaş alanına döndü. Bir milyon çocuk günlük travmalarla karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Birleşmiş Milletler ve BM dışı insani yardım ortaklarından oluşan Kurumlar Arası Daimi Komite’nin (IASC) dünkü açıklamasını alıntılayarak acil ateşkes çağrısına katıldığını belirtti. Ateşkes konusunda daha önce de açıklama yapan IASC, dünkü açıklamasında “ Sağlık sistemi, felaketle sonuçlanacak şekilde sistematik olarak bozulmaya devam ediyor. 19 Şubat itibarıyla yataklı tedavi kapasitesine sahip 36 hastaneden yalnızca 12'si kısmen faaliyet gösteriyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sağlık hizmetlerine 370'den fazla saldırı düzenlendi” dedi.

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22 Şub 2024 - 13:34 - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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