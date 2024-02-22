"Gazze’de güvenli yer yok"

Beril SÖNMEZ
Lazzarini bugünkü açıklamasında “Bunları daha kaç kez hatırlatmamız gerekiyor; Gazze'de güvenli bir yer yok. Hastalıklar yaygın. Kıtlık yaklaşıyor. Su yok denecek kadar az. Gıda üretimi durma noktasına geldi. Hastaneler savaş alanına döndü. Bir milyon çocuk günlük travmalarla karşı karşıya” ifadelerini kullandı.
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Birleşmiş Milletler ve BM dışı insani yardım ortaklarından oluşan Kurumlar Arası Daimi Komite’nin (IASC) dünkü açıklamasını alıntılayarak acil ateşkes çağrısına katıldığını belirtti. Ateşkes konusunda daha önce de açıklama yapan IASC, dünkü açıklamasında “ Sağlık sistemi, felaketle sonuçlanacak şekilde sistematik olarak bozulmaya devam ediyor. 19 Şubat itibarıyla yataklı tedavi kapasitesine sahip 36 hastaneden yalnızca 12'si kısmen faaliyet gösteriyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sağlık hizmetlerine 370'den fazla saldırı düzenlendi” dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.