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Çankırı'da tarih söyleşileri programı düzenlendi

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde "tarih söyleşileri" programı düzenlendi.

Kızılırmak'ta tarih söyleşileri programı düzenlendi mask
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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Oku! Anla! Yaşa! Projesi" alt başlıklarından "Yazar Buluşmaları" kapsamında tarihçi yazar Şükrü Altın, Atatürk Kültür Merkezi'nde seminer verdi.

Tarih söyleşileri üzerine gerçekleştirilen seminere öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, desteklerinden dolayı Çankırı TÜGVA İl Başkanı Batuhan Dinlemez'e teşekkür edildi.

# Çankırı, kızılırmak, Tarih Söyleşileri, Altın, edildi, Kültür

22 Şub 2024 - 13:12 AA Çankiri/ Kizilirmak- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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