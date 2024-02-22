Çankırı'da tarih söyleşileri programı düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Oku! Anla! Yaşa! Projesi" alt başlıklarından "Yazar Buluşmaları" kapsamında tarihçi yazar Şükrü Altın, Atatürk Kültür Merkezi'nde seminer verdi.
Tarih söyleşileri üzerine gerçekleştirilen seminere öğretmen ve öğrenciler katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, desteklerinden dolayı Çankırı TÜGVA İl Başkanı Batuhan Dinlemez'e teşekkür edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.