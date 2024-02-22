Uğurcan Çakır, taraftarı mutlu etti

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com'dan yapılan açıklamaya göre, 9,5 yıldır bordo-mavili formayı giyen file bekçisinin imzalı eldivenlerini, sadece Türkiye'deki değil, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Trabzonspor Fan Token (TRA) sahibi taraftarlar da kazanabilecek.

Bordo-mavili kulübün bazı kararlarına oy kullanarak katılım sağlayan TRA sahibi taraftarlar, geçen sezon Papara Park'ta gerçek bir futbol maçı deneyimi yaşamış, bu dönemin başında da Nicolas Pepe'nin forma numarasını belirlemişti.

Dünya genelinde 100'den fazla ülkeden "Socios.com" uygulamasını indirerek TRA alan bordo-mavili taraftarlar, takımları ile olan etkileşimlerinde geçen sezon Roma, Atletico Madrid gibi dünyanın önde gelen kulüplerini geride bırakmıştı.

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