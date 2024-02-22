Uğurcan Çakır, taraftarı mutlu etti

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com'dan yapılan açıklamaya göre, 9,5 yıldır bordo-mavili formayı giyen file bekçisinin imzalı eldivenlerini, sadece Türkiye'deki değil, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Trabzonspor Fan Token (TRA) sahibi taraftarlar da kazanabilecek.
Bordo-mavili kulübün bazı kararlarına oy kullanarak katılım sağlayan TRA sahibi taraftarlar, geçen sezon Papara Park'ta gerçek bir futbol maçı deneyimi yaşamış, bu dönemin başında da Nicolas Pepe'nin forma numarasını belirlemişti.
Dünya genelinde 100'den fazla ülkeden "Socios.com" uygulamasını indirerek TRA alan bordo-mavili taraftarlar, takımları ile olan etkileşimlerinde geçen sezon Roma, Atletico Madrid gibi dünyanın önde gelen kulüplerini geride bırakmıştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.