YSK'ye bildirdi: O parti yerel seçimlere katılmayacak

Genç Parti, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmama kararını Yüksek Seçim Kurulu'na ( YSK) iletti.
Edinilen bilgiye göre, Genç Parti, yerel seçimlere, "hiçbir seçim türünde katılmayacağına" dair dilekçe verdi.
Genç Parti, seçime katılabilecek partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için 27 Ocak'ta yapılan kura çekiminde 29. sırada yer almıştı.
Daha önce de Yenilik Partisi seçime katılmayacağını bildirmişti.
Buna göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 34 siyasi parti katılabilecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.