Neden Çankaya'da Hüseyin Can Güner ?

İsmail Küçükkaya Hüseyin Can Güner adaylığı hakkında Özel'e soru sordu: Çankaya'da 22 aday vardı Çok güçlüydü her biri. Dolayısıyla tercihiniz çok tartışıldı" dedi.

Özel, "Ben Çankaya'da ne yanlış iş yaptım ne adam kayırdım en güvendiğim insanı emanet ettim" dedi.

İsmail Küçükkaya Üç Parti Meclisi üyesiyle görüştüğünü anlattı, “Ben bu kararınızdan sonra üç Parti Meclisi Üyesi ile görüştüm. Dedim ki: ‘Siz bizimle konuşurken itiraz ediyordunuz Hüseyin Can ismine Parti Meclisi’nde konuşmamışsınız. Sistem sorgulaması açısından size sormuş olayım dedi ki İsmail , Üçü de benzer lafları söyledi. Dediler ki Parti Meclisi’ne sayın Genel Başkan sundu. Ben bu arkadaşa çok güveniyorum. Eskilerden beri tanıyorum. O aynı zamanda benim avukatımdır. Özel durumlarından ve mağduriyetlerinden bahsetmişsiniz. İtiraz etmesi beklenen isimler de siz böyle söyleyince yanında Hüseyin Can Güner var. O da Parti Meclisi üyesi. Burada nasıl konuşabiliriz” dedi.

Özgür Özel: Hayır öyle değil. Böyle değil. Bağla canlı yayına bunu söyleyen arkadaşla konuşalım nasıl oldu.Bak çok net söylüyorum. Hüseyin Can Güner ismi geldi, 60 kişilik salonda alkış koptu. Yalanım varsa bir kişi çıksın söylesin. Hepsi alkışladı. Sonrasında söz talebi olan var mı dedim. Söz talebi olmadı. Ben onaylandıktan sonra bir teşekkür konuşması yaptım." şeklinde konuştu "Hüseyin Can Güner benim akrabam değil, dostum değil .Cumhuriyet halk partisi' nin genel başkanıyken avukatım değil" dedi