Aras Kargo 16 bin fidana hayat verecek

Aras Kargo, 16 bin çalışanını temsil eden bir inisiyatif olarak 16 bin fidan dikme kampanyasını başlatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına "Ormanları Yarına Taşıyoruz" projesini gerçekleştiriyor. Proje kapsamında Ege Orman Vakfı işbirliğiyle Adana Sarıçam Mevkii'nde hatıra ormanı oluşturmak için 5 bin fidan diken şirket, nisan ayında da Mersin Tarsus’ta 11 bin fidan dikimi gerçekleştirecek.

Adana'daki fidan dikim törenine başta Avusturya Postanesi CEO'su Georg Pölzl olmak üzere Aras Kargo CEO’su Carsten Wallmann, Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın ve Aras Kargo CFO’su Barbara Hagen ile Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, deprem felaketinin üzüntüsünü derinden hissettiklerini belirterek, "Adana Sarıçam Mevkii’nde Ege Orman Vakfı ile bir araya gelerek 'Ormanları Yarına Taşıyoruz' projemiz kapsamında doğaya olan sevgimizi ve sorumluluğumuzu bir kez daha gösterme fırsatı bulduk." ifadesini kullandı.

Hedeflerinin depremlerin birinci yılında gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak olduğunu aktaran Ayyarkın, "Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza olan minnetimizi, saygımızı göstermeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

- Küresel yaşam, ormanlara bağlı

Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili de şirketin sürdürülebilirlik hedefi çerçevesinde yeni orman alanları oluşturduğunu kaydetti.

Aras Kargo'nun vakıflarıyla 2021'den bu yana toplam 101 bin 23 fidan diktiği bilgisini veren Bilgili, şirketin orman ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğine ve iklim kriziyle mücadeleye katkıda bulunduğunu ifade etti.

Bilgili, tüm küresel yaşamın ormanlara bağlı olduğuna işaret ederek, "Doğaya yapılan her müdahale sadece doğayı değil, tarımı, tatlı suyu biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatını etkileyebilmektedir. Pozitif bir geleceğe geçişimizi birlikte hızlandıracağız." açıklamasında bulundu.

Açıklamada verilen bilgiye göre, "Ormanları Yarına Taşıyoruz" projesi ile bugüne kadar 200 binden fazla fidan diken şirket, yıllardır sürdürülebilirlik konusunda farklı alanlarda hem kurumsal hem de çalışan gönüllülüğü temelinde çalışmalar yürütüyor. Şirket, 2014'te başlattığı "Doğa Dostu Araslar" projesiyle kıyı temizliği, fidan dikimi, karbon ayak izini düşürmeye yönelik projeleri ve geri dönüşüme katkı sağlayan çevreci uygulamalar alanında çeşitli işbirlikleri yaptı.