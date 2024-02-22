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Çantasında uyuşturucu taşıyan kişiye gözaltı

Konya'nın Kulu ilçesinde sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Çantasında uyuşturucu taşıyan kişiye gözaltı mask

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında yürüyen M.Y.B'nin durumundan şüphelendi.

Ekipler, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada sırt çantasında paketler halinde 800 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemeleri sürüyor.

# Konya, Polis, Uyuşturucu, emniyet

22 Şub 2024 - 12:05 AA Konya- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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