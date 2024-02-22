Turkcell Superonline’a kredi

Turkcell, Societe Generale ile 50 milyon Euroluk kredi anlaşması imzalayarak taraflar arasındaki sürekli iş birliğini ve Türkiye'de telekomünikasyon ve teknolojinin geliştirilmesine olan bağlılıklarını gösterdi. Turkcell garantörlüğünde Superonline tarafından 4 yıl vade ile alınan kredi, yatırımların finansmanında kullanılacak.

KAMİL KALYON: ÜLKEMİZE VE ŞİRKETİMİZE DUYULAN GÜVENİ BİR KEZ DAHA KANITLADIK

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon anlaşmayla ilgili olarak, “Türkiye’nin lider teknoloji şirketi olarak ülkemize ve şirketimize olan güven, dünyanın önde gelen finans kurumlarından biri olan Societe Generale ile yaptığımız kredi anlaşması ile bir kez daha kanıtlandı. Turkcell iştiraki Superonline’ın 4 yıl vade ile aldığı 50 milyon euro tutarındaki kredi Superonline’ın yapacağı yatırımların finansmanı için güçlü bir kaynak olacak. Şirket olarak yaptığımız efektif çalışmalar ve gelecek planlarımızın neticesi olarak, iştiraklerimiz de uluslararası finansman sektörünün en prestijli kurumlarından bu destekleri en uygun koşullarla alabilme başarısını elde ediyor. Turkcell olarak önümüzdeki dönemde de uluslararası finansman piyasalarında adımızı duyurarak ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BATU ÇETİN: TÜRKİYE’NİN GELİŞMİŞ BİR AĞ VE TEKNOLOJİ ALTYAPISI OLUŞTURMA YOLCULUĞUNUN BİR PARÇASI OLMAK HEYECAN VERİCİ

Societe Generale Ülke Müdürü Batu Çetin ise anlaşmaya ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcısı Turkcell’in iştiraki Superonline ile 50 milyon euro tutarında uzun vadeli kredi işleminin başarıyla imzalanmasından ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. Turkcell ve Superonline'ın Türkiye telekomünikasyon ve teknoloji sektöründeki öncü konumu hepimizin malumu. Turkcell’in altyapısını Türkiye'nin her köşesine yayarak İpek Yolu'nu Fiber Yolu'na dönüştürme vizyonu çerçevesinde Türkiye’nin gelişmiş bir ağ ve teknoloji altyapısı kurma yolculuğunun bir parçası olmak çok heyecan verici. Societe Generale'in Avrupa genelinde telekomünikasyon ve teknolojinin geliştirilmesine yönelik bağlılığını Türkiye’ye yansıtmanın gururunu yaşıyoruz. Bu finansman Turkcell ve Societe Generale arasında uzun yıllardır süregelen ilişkiyi ileriye taşıma yolunda önemli bir adımı ifade ediyor. 2024 yılının Societe Generale'in anlamlı stratejik işlemlerle değer yaratmaya devam ettiği bir yıl olmasını umuyoruz.”