Sevgililer Günü'nde en çok tercih edilen hediyeler belli oldu

Sevgililer Günü döneminde MediaMarkt mağazalarında, akıllı telefonlar tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında yer aldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, Sevgililer Günü döneminde yaptığı kampanyalara ilişkin verileri paylaştı.
MediaMarkt'ta, Sevgililer Günü'nü de kapsayan şubatın ilk iki haftasının verilerine göre, müşterilerin ilk tercihi akıllı telefonlar oldu. Akıllı telefonların ardından en çok kablosuz ve robot süpürgeler tercih edildi.
Bu dönemde, Türkiye genelindeki 97 MediaMarkt mağazasına gelen ziyaretçiler, şarj cihazı, ekran koruyucu ve kablosuz kulaklık gibi telefon aksesuarlarına da ilgi gösterdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.