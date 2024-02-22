- Ekonomi

Sevgililer Günü'nde en çok tercih edilen hediyeler belli oldu

Sevgililer Günü döneminde MediaMarkt mağazalarında, akıllı telefonlar tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında yer aldı

Sevgililer Günü'nde en çok tercih edilen hediyeler belli oldu mask

Sevgililer Günü döneminde MediaMarkt mağazalarında, akıllı telefonlar tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, Sevgililer Günü döneminde yaptığı kampanyalara ilişkin verileri paylaştı.

MediaMarkt'ta, Sevgililer Günü'nü de kapsayan şubatın ilk iki haftasının verilerine göre, müşterilerin ilk tercihi akıllı telefonlar oldu. Akıllı telefonların ardından en çok kablosuz ve robot süpürgeler tercih edildi.

Bu dönemde, Türkiye genelindeki 97 MediaMarkt mağazasına gelen ziyaretçiler, şarj cihazı, ekran koruyucu ve kablosuz kulaklık gibi telefon aksesuarlarına da ilgi gösterdi.

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22 Şub 2024 - 11:32 AA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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