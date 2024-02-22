Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, Mersin limanının stratejik bir konumda olduğunu söyleyerek, “ CHP’ye sesleniyorum. Akdeniz ilçesini DEM Parti'ye vermeniz devletin bekasını yakından ilgilendirir. Mersin limanı stratejik bir konumdadır. Akdeniz ilçesini DEM Parti alırsa, limanda onun yönetimine geçer. DEM Parti’nin bölücü örgütle organik bağı var mıdır? Amerika’nın uydusu mudur? Bilmiyoruz. Bu konuda çok söylenti var. CHP, ‘değişim’ diyerek en stratejik limanın bulunduğu Mersin’in Akdeniz ilçesini DEM Parti’ye verdi. Bu mu değişim? Bunu ben söylemiyorum. CHP’nin duayeni Eski Kültür Bakanı İstemihan Talay söylüyor. Biz de, Yerli ve Milli Parti olarak milli konularda duyarlı ve çok hassas bir partiyiz. Mersin Limanı ve Akdeniz ilçesinin DEM Parti'ye verilmesi konusunu inceliyoruz. Uzmanlar inceliyor. Bizim için önce vatan ve devletin bekası gelir. Bu konunun takipçisiyiz. Mersin’de limanlarımız da sahipsiz değildir. Kimse yoksa biz varız, Yerli ve Milli Parti tüm teşkilatlarıyla, vatanın bekçisidir” ifadelerini kullandı.
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"Mersin limanı stratejik bir konumdadır"
Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, “Yerli ve Milli Parti olarak milli konularda duyarlı ve çok hassas bir partiyiz. Mersin Limanı ve Akdeniz ilçesinin DEM Parti'ye verilmesi konusunu inceliyoruz. Mersin’de limanlarımız da sahipsiz değildir. Kimse yoksa biz varız, Yerli ve Milli Parti tüm teşkilatlarıyla, vatanın bekçisidir” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.