Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda N.Ç, M.P, E.Ş. ve M.M.P'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 62,87 gram esrar, 11 uyuşturucu hap ve 2,99 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ç, M.P. ve M.M.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.