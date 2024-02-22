Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda N.Ç, M.P, E.Ş. ve M.M.P'yi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada 62,87 gram esrar, 11 uyuşturucu hap ve 2,99 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ç, M.P. ve M.M.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.