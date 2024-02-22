- Asayiş

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı mask

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda N.Ç, M.P, E.Ş. ve M.M.P'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 62,87 gram esrar, 11 uyuşturucu hap ve 2,99 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ç, M.P. ve M.M.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

# emniyet, Narkotik, uyuşturucu operasyonu, Yozgat, ile, Uyuşturucu, ele geçirildi

22 Şub 2024 - 10:58 AA Yozgat- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL