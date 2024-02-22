Nev konserinde olay!

Dün akşam Antalya'da sahne alan Nev, geniş bir hayran kitlesine sahip olsa da, konserinde olaylar yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen Nev'in şarkılarını düzgün söyleyemediğini gören seyirciler tepki gösterdi. Konuşmakta dahi zorlanan şarkıcı, görevlilerin yardımıyla sahneden indirildi.

Antalya'daki bir mekanda sahneye çıkan Nev'in alkollü olduğu ve şarkılarını düzgün söyleyemediği iddia edildi. Seyircilerin şarkıcının performansından rahatsız olması üzerine "İn ağabey aşağı" diye tepki gösterdiği belirtildi. Araya giren görevli, şarkıcıyı uyarırken tartışma büyüdü. Seyircilerden özür dileyen Nev, "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" şeklinde konuştu. Görevlinin yardımıyla sahneden inmeye çalışan Nev, " Her şeyin parasını ben ödeyeceğim" derken bir kişinin "Terbiyesiz" diye bağırmasıyla geri dönerek tepki gösterdi.