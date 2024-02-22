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Murat Ateş etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Murat Ateş etkisiz hale getirildi mask

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in görevlendirdiği özel ekibin uzun süredir yakın takibinde olan terörist "Renas Amed" kod adlı Murat Ateş'in etkisiz hale getirilmesi için hassas saha çalışması yürütüldü.

Terörist Ateş, Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya 2014'te Avrupa'dan katılan terörist Ateş, 2014-2016 yılları arasında Irak'ın Kandil, Avaşin ve Gara bölgeleri ile Suriye'de silahlı faaliyet yürüttü.

Terörist Ateş, örgütün illegal para trafiğini yöneten teröristler arasında yer alıyordu.

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22 Şub 2024 - 10:26 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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