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Settar Tanrıöğen son durumu nasıl?

Beyin kanaması geçirerek 2 kez ameliyat olan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen, yarın taburcu olması planlanıyordu ancak iyileşme süreci beklenenden daha yavaş ilerlediği için tedavisine devam edilme kararı alındı. Ziyaret yasağı konulan oyuncu, dizide 2 bölüm daha yer almayacak.

Settar Tanrıöğen son durumu nasıl? mask

Geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçiren ve Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah rolünü üstlenen Settar Tanrıöğen, hastanede yaklaşık 4 haftadır tedavi görüyordu. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in, bir aksilik olmazsa yarın taburcu edilmesi planlanıyordu. Ancak iyileşme süreci beklenenden daha yavaş ilerlediği için tedavisine devam edilme kararı alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, beyin kanaması geçiren Tanrıöğen, 26 Ocak tarihinden beri özel bir hastanede tedavi görüyor. İki ayrı gün arayla iki kez ameliyat geçiren usta oyuncunun yarın taburcu olması planlanıyordu. Ancak 61 yaşındaki usta oyuncunun doktorları, tedavinin hastanede devam etmesi gerektiğine karar verdi. Doktorların ziyaret yasağı getirdiği Tanrıöğen, başrolünü üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nde 2 bölüm daha yer alamayacak.

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22 Şub 2024 - 10:18 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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