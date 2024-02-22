Settar Tanrıöğen son durumu nasıl?

Geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçiren ve Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah rolünü üstlenen Settar Tanrıöğen, hastanede yaklaşık 4 haftadır tedavi görüyordu. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in, bir aksilik olmazsa yarın taburcu edilmesi planlanıyordu. Ancak iyileşme süreci beklenenden daha yavaş ilerlediği için tedavisine devam edilme kararı alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, beyin kanaması geçiren Tanrıöğen, 26 Ocak tarihinden beri özel bir hastanede tedavi görüyor. İki ayrı gün arayla iki kez ameliyat geçiren usta oyuncunun yarın taburcu olması planlanıyordu. Ancak 61 yaşındaki usta oyuncunun doktorları, tedavinin hastanede devam etmesi gerektiğine karar verdi. Doktorların ziyaret yasağı getirdiği Tanrıöğen, başrolünü üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nde 2 bölüm daha yer alamayacak.