22 Şub 2024 - 10:10- Asayiş G:

Aydın merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonu

Aydın merkezli 4 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediği tespit edilen suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli, gözaltına alındı.

Aydın merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonu mask
Aydın merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonu
Aydın merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonu
Haber albümü için resme tıklayın

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt liderleri Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli, gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin hesaplarında yapılan incelemede, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 46 milyon TL para bulundu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

# suç örgütüne operasyonu, 'nitelikli dolandırıcılık' suçu, Ankara, Suç, şüpheli, Aydın

22 Şub 2024 - 10:10 Aydin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL