Altın REKOR kırdı!

Altın fiyatları yükseliş eğilimini koruyor. Serbest piyasalarda altın gram fiyatı, 2100 TL direnç seviyesini aşarak tarihi zirvesine ulaştı. Öte yandan, ons altın, 2028 dolar civarında dalgalanmalar yaşamaya devam ediyor, bu durumda Fed odaklı gelişmeler etkili oluyor. Dün açıklanan Fed tutanakları, altın fiyatları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip oldu.

Serbest piyasalarda altın gram fiyatı, 2100 lira seviyesini aşarak zirveyi bir kez daha yeniledi. Ons altın 2028 dolar seviyesini test ederken, iç piyasada gram altın 2021 TL'den işlem görüyor.