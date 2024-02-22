"Husi saldırıları, insani yardımları geciktiriyor"

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “21 Şubat günü, saat 12.00 ile 18.45 arasında, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) kuvvetleri Kızıldeniz'e doğru fırlatılmaya hazırlanan 7 Husi gemisavar seyir füzesi ve 1 gemisavar balistik füzenin imha edildiği dört meşru müdafaa saldırısı gerçekleştirmiştir. Ayrıca, bu zaman dilimi içerisinde CENTCOM kuvvetleri meşru müdafaa kapsamında tek yönlü saldırı yapan bir insansız hava aracı sistemini (İHA) düşürdü. CENTCOM kuvvetleri füzelerin, rampaların ve İHA'ların Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden geldiğini tespit etmiş ve bunların ticari gemilere ve bölgedeki ABD Donanması gemilerine yönelik yakın bir tehdit oluşturduğunu belirlemiştir” denildi.

HUSİ SALDIRILARI, İNSANİ YARDIMLARI GECİKTİRİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Husilerin ‘terör örgütü’ gibi davrandığını vurgulayarak, “Husiler bir terör örgütü gibi davranarak sivillere, sivil gemilere ve masum denizcilere saldırıyor. Husilerin saldırıları fiyatları yükseltiyor ve en çok ihtiyaç duyulan yerlerde gıda ve ilaç gibi kritik insani yardım malzemelerinin teslimatında gecikmelere neden oluyor. Bu durum Sudan, Etiyopya ve Yemen'in kendisi de dâhil olmak üzere dünyanın dört bir yanında yardıma ihtiyacı olanları olumsuz etkiliyor. Husilerin iddia ettiğinin aksine, saldırıları Filistinlilere yardım etmek için hiçbir şey yapmıyor. Eylemleri Filistin halkına tek bir lokma yardım ya da yiyecek getirmiyor” ifadelerini kullandı.