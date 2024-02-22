Kırıkkale'de 3 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15-21 Şubat'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 107 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 18 dijital materyali inceleyen ekipler, 5 nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ile nitelikli hırsızlık olayıyla ilgili işlem başlattı.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 120 vatandaş bilgilendirildi.