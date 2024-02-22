Selena Gomez köpük banyosu yaptığı anları paylaştı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle dekolte tercihleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Gomez, cesur ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son paylaşımı da büyük ilgi gördü.

Yeni ilişkisiyle de sıkça gündemde olan Selena Gomez, son olarak 429 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Paris'teki lüks otelinin küvetinde köpük banyosu yaparken çekilen bir karesini paylaşan Gomez, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Ünlü ismin paylaşımına hayranları büyük ilgi gösterdi ve pek çok beğeni ve yorum aldı.