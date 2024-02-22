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Selena Gomez köpük banyosu yaptığı anları paylaştı

Sık sık özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Selena Gomez, milyonlarca takipçisi bulunan Instagram hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaparak Paris'teki lüks otelinin banyosunda köpük banyosu yaptığı anları paylaştı. Gomez'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve yoğun şekilde konuşuldu

Selena Gomez köpük banyosu yaptığı anları paylaştı mask

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez,  sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle dekolte tercihleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Gomez, cesur ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son paylaşımı da büyük ilgi gördü.

Yeni ilişkisiyle de sıkça gündemde olan Selena Gomez, son olarak 429 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı  bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Paris'teki lüks otelinin küvetinde köpük banyosu yaparken çekilen bir karesini paylaşan Gomez, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Ünlü ismin paylaşımına hayranları büyük ilgi gösterdi ve pek çok beğeni ve yorum aldı.

Selena Gomez köpük banyosu yaptığı anları paylaştı

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22 Şub 2024 - 09:47 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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