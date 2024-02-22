- Asayiş

7 yaşındaki çocuk 12 saatin sonunda kurtarıldı

Ankara'da 7 yaşındaki oğlunu rehin alan 35 yaşındaki Hasan V. , polis ekiplerinin 12 saat süren ikna çabalarının ardından etkisiz hale getirildi. Olayda yara almadan kurtarılan küçük çocuk tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

7 yaşındaki çocuk 12 saatin sonunda kurtarıldı mask

Olay, Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fidan Sokak'ta 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Psikolojik sorunları ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Hasan V, 7 yaşındaki oğlu M.E.V'yi iki hafta önce boşandığı eşi S.Y.’ye vermek istemediği için tabancayla evde rehin aldı. Saat 18.00 sularında babanın ikamet ettiği adrese gelen anne ve yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle ikna çalışmaları başladı. Yaklaşık 12 saat süren ikna çabalarına rağmen alkolün etkisinde olduğu iddia edilen Hasan V, teslim olmadı. İkna çalışmaları sonuç vermeyince PÖH ekiplerinin düzenlediği operasyonla küçük çocuk kurtarıldı. Yara almadan kurtarılan küçük çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ikna çağrılarına ateş ederek karşılık veren Hasan V. ise bacağından ve omzundan vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan Hasan V., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çubuk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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22 Şub 2024 - 09:39 Ankara/ Çubuk- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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