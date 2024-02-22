Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Şubat saat 21.30 sıralarında Datça açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, lastik botta bulunan 20 kişiyi kurtardı. Yapılan incelemede, göçmenlerin bulunduğu lastik botun motorunun arıza yaptığı belirlendi. Kıyıya çıkartılan 20 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
- Asayiş
20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botları motor arızası yapan 20 düzensiz göçmeni kurtardı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.