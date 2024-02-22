20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Şubat saat 21.30 sıralarında Datça açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, lastik botta bulunan 20 kişiyi kurtardı. Yapılan incelemede, göçmenlerin bulunduğu lastik botun motorunun arıza yaptığı belirlendi. Kıyıya çıkartılan 20 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.