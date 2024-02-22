İnegöl'de yangına müdahale edildi

Yangın, saat 00.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, 1'inci Yunus Emre Caddesi'nde bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinin 2'nci katında çıktı. İmalathaneden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.