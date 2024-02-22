İnegöl'de yangına müdahale edildi

Yangın, saat 00.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, 1'inci Yunus Emre Caddesi'nde bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinin 2'nci katında çıktı. İmalathaneden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.