Marmara'da batan gemide öldü

Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da hareket eden, 1250 ton mermer tozu yüklü 'BATUHAN A' isimli gemiden, 15 Şubat'ta saat 06.32'de alınan acil durum sinyali, saat 07.12'de kesildi. Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta batan gemi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Özel eğitimli dalgıçlarla SAS komandolarının TCG AKIN'dan gerçekleştirdiği dalışlarda, batık geminin makine dairesine ulaşıldı. Kapısı güçlükle açılan makine dairesinin girişinde, gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un cansız bedeni bulundu. Olaydan 6 gün sonra cesedine ulaşılan Tutuk, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

AİLESİNE VİDEO GÖNDERDİ

Hüseyin Tutuk'un, ailesine gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığını belirtip, o anları kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerde 6 saattir aynı yerde olduklarını söyleyen ve "5'inci, 6'ncı elbisem bu, gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabb'im. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabb'im gemi batıyor" diyen Tutuk'un eşine, saat 06.09'da internetten, içinde bulundukları durum hakkında mesaj yazdığı ve saat 06.19'da video paylaşımında bulunduğu belirlendi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Hüseyin Tutuk için memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesi kırsal Urganlı Mahallesi'ndeki Çarşı Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile Tutuk'un babası Mahmut Tutuk (67), kardeşi Remzi Tutuk (38), eşi Filiz Tutuk (36) ve kızı Esmanur Tutuk'un (10) katıldığı cenazede, babası ve kardeşi taziyeleri kabul etti. Hüseyin Tutuk, Urganlı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.