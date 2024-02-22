Ankara Palas, müze oldu

Cumhuriyet döneminin simge yapılarından Ankara Palas, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürüldü. Tarihe tanıklık eden 96 yıllık görkemli bina, bugün düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Restorasyonu tamamlanan, koleksiyonu zenginleştirilen ve modern sergileme kriterlerine uygun olarak tefriş edilen Ankara Palas Müzesi, 1000 metrekare bulan kapalı alanda düzenlenen 5 salon ve 1200'e yakın eserle Ankara'da kültür- sanat hayatının yeni adresi olmaya aday olarak gösterildi.

'ANKARA'YA ÇOK KAPSAMLI BİR MÜZE KAZANDIRDIK'

Cumhuriyet döneminin simge yapılarından Ankara Palas basın bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, binanın yaşından dolayı ve kullanımından dolayı ciddi bir restorasyon ihtiyacı olduğunu belirterek, "2019 yılının başından itibaren restorasyon çalışmaları yürütüldü ve restorasyon çalışmaları iki buçuk yıl içerisinde tamamlandı. Ankara Palas'ta kullanılmış olan eserlerin bir bölümü de özellikle Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk başta olmak üzere burada kullanılmış çok sayıda tarihi hatıraya, tarihi esere ev sahipliği yapıyor. Bununla ilgili bölümlerimizde siz de müzeyi gezdiğinizde göreceksiniz. Gerek Atatürk'ün şahsi eşyaları gerek burada etkinliklerde kullanmış olduğu mobilyalar ve onların localarını ziyaretçilerimiz özgün düzeninde görebilecek. Bunları tekrardan yaşama döndürmüş olduk. Bu boyutuyla gerçekten Ankara'ya çok kapsamlı bir müze kazandırdığımızı düşünüyoruz" dedi.

'RAMAZAN BAYRAMI SONUNA KADAR ZİYARETLERİ ÜCRETSİZ DÜŞÜNÜYORUZ'

Müzenin sergilenen eserler ve objelerin dışında bünyesinde 200 kişilik bir konferans salonu olduğuna değinen Yıldız, "Burada periyodik olarak ülkemizin çok önemli tarihçilerini, edebiyatçılarının, kültür sanat insanlarını Ankaralılarla buluşturacağımız düzenli etkinliklerimiz olacak. Bünyemizde müzede eğitim bünyesinde bilhassa küçük yaşlardan itibaren okul çocuklarının Ankara'da bu tarihi zenginliklerimizle buluşmasını sağlayacak çocuk atölyelerimiz de var. Bunları da hazırladık. Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin istifade edebileceği, milli sarayların faaliyet alanları olan, kültürel ve tarihi miras, mimari, sanat, tarihi alanlarında çok yetkin bir kütüphanemiz var. Yaklaşık 7 bin eserden oluşan bir kütüphane. Bunun ilavesi olarak periyodikler ve süreli yayınlarla birlikte Ankaralıların hizmetinde olacak. Bugün Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin teşrifleriyle, ziyaretleriyle müzemiz kapılarını açmış oldu. Yarından itibaren müzemiz yerli ve yabancı turistlerin hizmetinde olacak. Ramazan Bayramı sonuna kadar bu müzeyi Ankaralılarla ücretsiz olarak buluşturmayı düşünüyoruz. Daha sonra da Milli Saraylarda geçerli olan müze kart ile ziyaretler gerçekleştirilebilecek" diye konuştu.