İçecek yüklü TIR, yan yattı

Kaza, öğle saatlerinde Suluova ilçesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Aktar yönetimindeki İran’a gitmekte olan 34 NB 0174 plakalı içecek yüklü TIR, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu, Akif Emrah Taşdemir yönetimindeki 05 AB 715 plakalı yem yüklü tankere çarpmamak için ani bir manevra yaptı. Sürücüsünün manevrası sonucu kontrolden çıkan TIR, yan yattı. Kaza TIR sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü Aktar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. TIR şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.