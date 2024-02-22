- Asayiş

Dur ihtarına uymadı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak yaya olarak kaçan N.N. (18), polisin takibiyle yakalandı. Takip anları güvenlik kamerasına yansırken, N.N.'nin adli bir konudan ifadeye gitmediği için arandığı ortaya çıktı

Dur ihtarına uymadı mask

Olay, dün öğleden sonra Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Aranan kişilere yönelik uygulama gerçekleştiren polis, 206’ncı sokakta şüphe üzerine 2 kişiyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan N.N. kaçarken, polis otosuyla takibe alındı. Yaşanan takip güvenlik kamerasına yansırken, N.N. kısa sürede yakalandı. Arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan N.N.'nin yapılan GBT sorgusunda adli bir konudan çağrıldığı ifadeye gitmediği için arandığı ortaya çıktı. N.N. ve arkadaşı,  ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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22 Şub 2024 - 04:49 - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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