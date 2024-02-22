Olay, dün öğleden sonra Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Aranan kişilere yönelik uygulama gerçekleştiren polis, 206’ncı sokakta şüphe üzerine 2 kişiyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan N.N. kaçarken, polis otosuyla takibe alındı. Yaşanan takip güvenlik kamerasına yansırken, N.N. kısa sürede yakalandı. Arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan N.N.'nin yapılan GBT sorgusunda adli bir konudan çağrıldığı ifadeye gitmediği için arandığı ortaya çıktı. N.N. ve arkadaşı, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
- Asayiş
Dur ihtarına uymadı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak yaya olarak kaçan N.N. (18), polisin takibiyle yakalandı. Takip anları güvenlik kamerasına yansırken, N.N.'nin adli bir konudan ifadeye gitmediği için arandığı ortaya çıktı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.