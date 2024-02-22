Dur ihtarına uymadı

Olay, dün öğleden sonra Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Aranan kişilere yönelik uygulama gerçekleştiren polis, 206’ncı sokakta şüphe üzerine 2 kişiyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan N.N. kaçarken, polis otosuyla takibe alındı. Yaşanan takip güvenlik kamerasına yansırken, N.N. kısa sürede yakalandı. Arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan N.N.'nin yapılan GBT sorgusunda adli bir konudan çağrıldığı ifadeye gitmediği için arandığı ortaya çıktı. N.N. ve arkadaşı, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.